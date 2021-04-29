РИАМО - 29 апр. Родителям нужно быть очень внимательными с жидкостью для розжига костров во время выезда с детьми на шашлыки и пикники, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Я бы хотела обратить внимание на выезд семей на майские праздники на шашлыки. Будьте внимательны с жидкостью для розжига. Зачастую дети либо выпивают эту жидкость, либо обжигаются, когда им дают плеснуть ее в костер. Это огненная волна, невозможно предугадать ее силу и размер, ребенок просто не успевает отпрыгнуть», – сказала Мишонова.

По ее словам, также нужно следить за детьми во время пребывания на даче.

Мишонова отметила, в 2020 году, когда многие переехали на дачи во время самоизоляции, дети падали с лестниц и выпадали из окон вторых этажей. В большинстве случаев дети получали серьезные травмы.

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