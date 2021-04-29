РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. От профсоюзной организации Мытищинской городской клинической больницы 19 ветеранам, в прошлом работникам медучреждения, в преддверии 9 Мая вручили подарочные карты номиналом 3 тыс. рублей на приобретение продуктов, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Члены профкома вручили подарочные карты на дому. Для тех, кто в силу здоровья не смог выйти, карточки были переданы их детям. В адрес ветеранов прозвучали поздравления с наступающими майскими праздниками, теплые пожелания.

Подарочные карты были вручены в том числе Зинаиде Беляковой, Лидии Портновой, Нине Пучковой, Зинаиде Соловьевой, Софьи Фединой, Софьи Федоровой.

Федина 1927 года рождения работала старшей медсестрой в детской поликлинике. Федосова 1930 года рождения 4 года заведовала офтальмологическим отделением, на протяжении 20 лет работала офтальмологом в поликлинике №4. Портнова 1931 года рождения после выхода на пенсию в течение 22 лет проработала медицинским регистратором в детской поликлинике. А общий трудовой стаж ветерана - 60 лет.

Белякова 1931 года рождения по состоянию здоровья выйти не смогла. Подарочную карту члены профкома вручили ее сыну. Ветеран работала гардеробщицей в поликлинике. Соловьева 1932 года рождения работала акушером-гинекологом, принимала участие в обустройстве нового корпуса перинатального центра. В общей сложности МГКБ отдала 40 лет.