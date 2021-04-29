РИАМО - 29 апр. Каждую смену в детских лагерях Подмосковья смогут отдохнуть около 24 тысяч человек, всего предусмотрено четыре смены, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Общая плановая мощность всех заявленных в реестре лагерей составляет в смену почти 24 тысячи человек, понятно, что это колоссальная ответственность, потому что каждую смену на территории нашей области будет отдыхать 24 тысячи детей», - сказала Фаевская.

Всего предусмотрено четыре смены. Первая начнется 27 мая и продлится по 1 июня.

«Разные лагеря в этот промежуток времени откроют свою первую смену. И в общем-то ребята уже смогут заехать в некоторые лагеря 27 мая», - отметила министр.

По ее словам, в первую смену в Московской области будут работать 64 лагеря.