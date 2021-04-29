РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове за 5 лет построили 8 детских садов, еще 3 капитально отремонтировали, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Образование всегда являлось предметом нашего особого внимания. 5 лет назад у нас было 7 тыс. учащихся в детских садах, наших дошколят. Сегодня их уже больше 11,5 тыс. Поэтому мы построили 8 детских садов, а 3 капитально отремонтировали в рекордные сроки», – сказал Двойных.

Он также добавил, что за этот период было построено 5 современных школ, а 4 здания образовательных учреждений отремонтировали.