РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В сосудистом центре Домодедова с момента открытия провели более 11,9 тыс. операций, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«В 2016 году в Домодедове был открыт первый в Московской области сердечно-сосудистый центр, который проводит высокотехнологичные операции и спасает жизни. Уже более 11,9 тыс. операций нашими врачами было проведено на территории этого сосудистого центра», – сказал Двойных.