РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове за 5 лет жилыми помещениями обеспечили 91 врача, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Мы до сих пор считаем важной своей ответственностью социальную поддержку врачей. Именно для этого мы выделили порядка 40 млн рублей на аренду квартир для более чем 200 врачей, а 91 врача удалось обеспечить жилыми помещениями», – сказал Двойных.