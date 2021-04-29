РИАМО - 29 апр. Полиция активно взаимодействует с Госжилинспекцией и Главным управлением региональной безопасности Подмосковья в области контроля за комплексом ЖКХ, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник 11-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Московской области Александр Склянкин.

«Работаем с Госжилинспекцией, Главным управлением региональной безопасности Московской области. Они четко отслеживают картину по долгам, мониторят ситуацию, у нас проходят совместные совещания в правительстве региона. Когда ситуация (по задолженности – ред.) меняется в худшую сторону, тогда соответственно принимаются меры реагирования», – сказал Склянкин.

Склянкин подчеркнул, что одной из актуальных проблем для Подмосковья сегодня является рост задолженности коммунальных предприятий за поставленные топливно-энергетические ресурсы, неисполнение платежной дисциплины.

Также представитель МВД отметил факты хищения денежных средств недобросовестными платежными агентами.

Он добавил, что взаимодействие по линии ведомства также идет с управлением технического контроля и капитального ремонта, а также производственной лабораторией по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор».