РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жительницу Подольска с 90-летним юбилеем и вручил ей подарки.

В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение» Максимович поздравил жительницу округа с 90-летием. Вместе с ним к поздравлению присоединились депутат округа, молодогвардейцы и волонтеры.

«Вручили имениннице цветы и подарки от губернатора Московской области, Мособлдумы и главы округа. Пожелали юбилярше крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. По случаю встречи также оказал женщине волонтерскую помощь и вручил продуктовый набор», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».