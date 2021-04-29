РИАМО - 29 апр. В России зафиксирован всплеск фишинговых ресурсов по подбору дешевых авиабилетов, пишет в четверг газета «Известия».

Если человек введет данные банковской карты на фейковом портале, то злоумышленники могут воспользоваться этим для кражи денег. Также данные пользователя могут оказаться в даркнете.

По словам представителя компании Group IB, вредоносные ресурсы копируют сайты известных агрегаторов авиабилетов либо же являются абсолютно самостоятельными страницами для подбора билетов.

Group IB специализируется на предотвращении кибератак. Так, в апреле ей удалось выявить 50 фишинговых страниц по продаже выгодных авиабилетов. В прошлом году количество зафиксированных страниц за 12 месяцев составило 56 единиц.

Особенность атаки в преддверии предстоящих праздников заключается в том, что в преимущественном количестве случаев фишинговые сайты открываются исключительно с мобильных платформ.

Всплеск мошенничества с фейковыми сайтами также подтвердили на платформах-агрегаторах.

Основатель сервиса «Купибилет» Сергей Пирожников отметил, что, после того, как были объявлены «длинные» выходные, продажи билетов выросли на 15%.

Запросы по поиску билетов выросли в пять раз в Aviasales. Так, перелеты в Геленджик стали искать на 97% чаще, в Минводы — на 94%, в Сочи – на 72%, в Краснодар — на 70%

Согласно словам руководителя отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексея Марченко, мошенники начали активничать в сегменте путешествий в марте, а в апреле тренд стал расти.

Так, за текущий месяц компании удалось заблокировать свыше 12,5 тыс попыток перехода пользователей на фишинговые сайты, которые связаны с поездками.

На блокировку фишингового сайта уходит от десяти до 70 часов.

Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева отметила, что кроме кражи платежных данных мошенник может воспользоваться данными для перевода денег на свой счет.

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