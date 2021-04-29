РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Полицейские задержали в подмосковном Красногорске двоих москвичей за покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску обратился житель Ленинского горокруга 1985 года рождения с заявлением о том, что у одного из домов на улице Поляны в Москве двое жителей столицы 1968 и 1986 годов рождения якобы за оказание содействия в регистрации права собственности нежилого помещения потребовали у него денежные средства в размере 250 тыс. долларов США.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при передаче муляжа в виде указанной суммы денег оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подозреваемые были задержаны», – сказала Петрова.

В отношении задержанных следователем СУ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.