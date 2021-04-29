РИАМО - 29 апр. В Подмосковье в 82 оздоровительных лагерях из 87 заявили о готовности принять детей в летние смены, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В прошлом году у нас работали только 67 оздоровительных лагерей, а в этом о готовности работать из 87 заявили 82. Конечно, это связано с тем послаблением, которое сейчас будет действовать в режиме работы лагеря», - сказала Фаевская.

Она отметила, что в 2020 году заполняемость лагерей была возможна только на 50%, в этом году эта цифра составит 75%.

Первая смена в детских лагерях в Подмосковье начнется 27 мая. Портал «Летний отдых в Подмосковье» поможет выбрать родителям подходящий детский лагерь. Приятным бонусом станет компенсация половины стоимости путевки.

87 детских лагерей представлены на портале «Летний отдых в Подмосковье»>>