РИАМО - 29 апр. Транспортные заторы на дорогах Москвы в настоящий момент оцениваются в 7 баллов из 10 возможных, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на востоке Садового кольца, на Яузской улице, улицах Большая Полянка и Большая Лубянка. Пробки есть на Третьем транспортном кольце в районе Делового центра (из-за ДТП), а также на востоке и северо-западе магистрали.

Серьезные трудности образовались на Дмитровском и Ярославском шоссе, а также на проспекте Вернадского. Сложности возникли и на МКАД, по всей магистрали в местах пересечения с шоссе.

Дорожная ситуация до 19:00 будет держаться на таком же уровне. В течение дня загруженность трасс может достигнуть 9 баллов.