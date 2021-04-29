РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. Сельхозпредприятия Домодедова за 5 лет приобрели более 130 единиц новой техники, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Важная задача, которую ставит губернатор – увеличить отдачу с каждого гектара. Наши сельхозпроизводители сейчас серьезно к этому готовятся, обновляют технику. За 5 лет нашими предприятиями приобретено более 130 единиц новой техники», – сказал Двойных.