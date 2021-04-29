РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове за 5 лет появилось более 3 тыс. малых предприятий, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Малый бизнес является важным фактором нашей экономики, важным сектором. У нас за 5 лет создано более 3 тыс. малых предприятий и важно, что на 74% увеличился объем налоговых отчислений малыми предприятиями», – сказал Двойных.

Он отметил, что 2020 год стал испытанием, и в этот период с малых предприятий не взимали арендную плату. На поддержку предпринимателей в это время выделили 40 млн рублей.