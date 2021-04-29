РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. За 5 лет в индустриальных парках и на промышленных площадках Домодедова появилось 200 резидентов, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Индустриальные парки и промышленные площадки развиваются на территории городского округа. За 5 лет более 200 резидентов и 7 тыс. рабочих мест было создано на этих площадках. Целая линейка мировых брендов, крупнейшие работодатели и фактически заполненные на 100% парки – хороший результат работы за последние 5 лет», – сказал Двойных.