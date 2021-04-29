РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. Экономический оборот городского округа Домодедово за 5 лет вырос на 26%, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«За 5 лет мы достигли очень неплохих результатов – экономический оборот вырос на 26% и составил 423 млрд рублей», – сказал Двойных.

Он отметила, что экономика городского округа сопоставима со средней экономикой субъектов РФ.

Двойных добавил, что доходы бюджета также выросли на рекордные 48%. В 2019 году округ смог перешагнуть планку в 9 млрд рублей – это один из самых серьезных показателей по динамике в Московской области.