РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. Экономический оборот городского округа Домодедово за 5 лет вырос на 26%, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.
В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.
Он отметила, что экономика городского округа сопоставима со средней экономикой субъектов РФ.
Двойных добавил, что доходы бюджета также выросли на рекордные 48%. В 2019 году округ смог перешагнуть планку в 9 млрд рублей – это один из самых серьезных показателей по динамике в Московской области.
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