РИАМО - 29 апр. Из-за несоблюдения масочного режима и отказа от вакцинации в столице выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами говорили, что два инкубационных периода после отмены, и народ немного разболтался, а вакцинироваться не сильно торопятся. Даже в метро проводили рейды, это не просто так. Я думаю, это все с этим связано, и народ устал, конечно», – сказал Малышев.

Он добавил, что в основном рост заболеваемости после послаблений проявляется в течение двух инкубационных периодов.

В мегаполисе впервые с 24 января было выявлено свыше 3 тыс. случаев Covid-19. Также за последние сутки в городе вылечились 1954 пациента. Число госпитализированных составило 1003 человека, а погибших — 56 человек.

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