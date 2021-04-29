РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове средняя зарплата на средних и крупных предприятиях составляет 62 тыс. рублей, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Важным фактором социального самочувствия граждан является заработная плата. Сегодня у нас в экономике округа трудится 63 тыс. человек, и заработная плата по средним и крупным предприятиям составила 62 тыс. рублей», – сказал Двойных.

Он отметил, что в 2019 году она была выше на 6,8%. Задача в 2021 году – выйти на плановые 66 тыс. 500 рублей.