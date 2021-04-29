РИАМО - 29 апр. Подмосковье закупит 10 тысяч путевок в оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Дети смогут отдыхать за пределами нашего региона, потому что в прошлом году они отдыхать только в нашем регионе. Поэтому у нас будет закуплено почти 10 тысяч путевок», — сказала Фаевская.

По ее словам, половина путевок будет куплено в лагеря Краснодарского края, а вторая половина - Крым.

Министр подчеркнула, что в первую очередь эти путевки будут предоставляться семьям «в тяжелой жизненной ситуации».

«Общая сумма, которая предусмотрена у нас в консолидированном бюджете Московской области на проведение летней оздоровительной кампании составляет 1,7 миллиарда рублей», — сказала Фаевская.

Из числа детей, которые живут в семьях «в трудной жизненной ситуации», путевками в детские лагеря будут обеспечены порядка 47 тысяч детей.