РИАМО – 29 апр. Подмосковную Барвиху планируют комплексно развивать. Основной упор будет сделан на сохранении лесов и живописной территории, а также развитии социальной инфраструктуры посёлка. В рамках проекта в посёлке будет построен новый детский сад на 150 мест. Новое образовательное учреждение позволит решить проблему дефицита мест в местных детских садах. Об этом сообщил начальник территориального управления Одинцовского округа, городских округов Власиха, Краснознаменск комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Кирилл Завражин.

«Есть участок на окраине населенного пункта - поселка-санатория Барвиха. Очень живописное место, застройщик в течение некоторого времени пытался его развивать, но так как там было несколько владельцев, они никак не могли создать единую концепцию. Но в последние несколько месяцев застройщик выкупил все участки себе и получилась единая территория, что помогло создать понимание единой концепции. Для того, чтобы реализовать этот проект, главой района было принято решение создать комплексную территорию с благоустройством и, конечно, детским садом», - сказал Завражин.

Детский сад будет рассчитан на 150 малышей. Помимо групповых помещений, в нём разместятся музыкальный и спортивный залы, а также медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда. Объект планируется возвести в течение 1,5-2 лет, в зависимости от инвестиционного контракта и самого строительного процесса. Затраты на строительство составят не менее 150 млн рублей. По условиям инвестиционного контракта после ввода в эксплуатацию детский сад будет передан в муниципальную собственность.

«Детский сад будет находится в черте населённого пункта, что очень удобно для жителей Барвихи. Сад будет государственным, что позволит существенно разгрузить группы в двух действующих садах. В настоящее время мы находимся на стадии составления генерального плана всего округа, где эта территория пока рассматривается как территория рекреационно-жилой застройки – это значит, что процент застройки очень низкий: норма 40%, но по предварительной проработке застройщиком на территории получается где-то 25%», - подчеркнул Завражин.

Напомним, ранее жители Барвихи жаловались на переполненность групп в дошкольных образовательных учреждениях посёлка. Так, местная жительница Светлана Ефимова-Сосновская в одном из комментариев в социальных сетях отметила, что группу её сына одновременно посещают 38 детей. После строительства нового детского сада проблема переполненности групп и нехватки мест будет окончательно решена.