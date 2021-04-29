РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Рейды по выявлению нетрезвых водителей проведут в Люберцах с 30 апреля, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, с 30 апреля по 10 мая на территории обслуживания Люберецкой Госавтоинспекции будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Данное мероприятие направлено на выявление нетрезвых водителей, а так же лиц, не имеющих права управления автомобилем.

С начала года по вине нетрезвых водителей произошло 3 аварии.

Отдел ГИБДД напоминает водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых тяжких правонарушений, за которое КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.