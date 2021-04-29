РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Около 60 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов выделят в 2021 году на летнюю оздоровительную кампанию в Подольске, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В администрации округа 28 апреля рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 года. Общий объем запланированных расходов на эти цели составит более 59 млн рублей, в том числе из бюджета округа будет выделено более 43 млн рублей, из бюджета Московской области – более 16 млн рублей.

За счет средств муниципального бюджета в летний период запланированы: оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, одаренных в области спорта, детей сотрудников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и их подразделений, а также организация временной трудовой занятости подростков и молодежи, в том числе в лагере труда и отдыха.

За счет субсидии из регионального бюджета запланирован отдых детей в лагере «Настоящих героев» на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», а также в оздоровительных организациях на Черноморском побережье в Крыму.

Более 13 млн рублей будет выделено из муниципального и областного бюджетов для организации отдыха 2 832 детей в городских лагерях на базе общеобразовательных организаций Подольска.