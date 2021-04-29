РИАМО - 29 апр. Использование более дешевых материалов при строительстве по муниципальным контрактам является наиболее распространенным видом преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье. Об этом на пресс-конференции в РИАМО сообщил начальник 11-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Московской области Александр Склянкин.

Он отметил, что самая распространенная категория управления многоквартирными жилыми домами – с помощью управляющей компании. В Подмосковье их насчитывается свыше 900, на УК приходится почти 91% от общей площади всех многоквартирных домов в регионе. Вторым по популярности способом управления с показателем 8% являются ТСЖ, ТСН, ЖСК и иные кооперативы.

«Наиболее типичные преступления в сфере областного ЖКХ связаны с использованием более дешевых материалов при проведении работ по муниципальным контрактам, а также хищения денежных средств населения руководителями СНТ, ТСЖ и ЖСК. Они (главы товариществ – ред.) расходуют собранные деньги по своему усмотрению», – сказал Склянкин.

По его словам, также часто должностные лица берут взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капремонту многоэтажек. Кроме этого, Склянкин отметил факты хищения бюджетных средств.

«По управляющим компаниям – если есть несколько нарушений, то ставится вопрос о лишении ее лицензии, запрета на работу. Это главный инструмент для предотвращения коррупционной составляющей», – добавил Склянкин.

Представитель МВД также подчеркнул важность ужесточения процесса выдачи лицензий для УК в регионе.

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