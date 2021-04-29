РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В 2020 году в городском округе Люберцы демонтировали более 1 тыс. незаконно установленных рекламных вывесок, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За 2020 год на территории городского округа Люберцы демонтировано 1 079 незаконно установленных вывесок с наружной рекламой. В первом квартале текущего года в ходе мониторинга было выявлено и демонтировано 159 подобных вывесок», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что получает много обращений от жителей по вопросу неправомерно установленных вывесок.

«Если у вас есть вопросы или замечания по данной теме, отправляйте на электронную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.