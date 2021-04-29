РИАМО - 29 апр. По итогам первого квартала 2021 года доля безналичных продаж проездных документов на поезда Центральной ППК составила около 44%, сообщает пресс-служба компании.

Показатель за аналогичный период прошлого года составил 32%. По сравнению с данными 2016 года доля безналичных продаж выросла в 10 раз.

В первом квартале текущего года лидерами по безналичной оплате проезда стали остановочные пункты Пенягино, аэропорт Домодедово и Сколково, здесь безналичным способом приобреталось 67%, 66% и около 64% всех проездных документов соответственно.

ЦППК планирует и дальше развивать свои цифровые продукты.