РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 апр. Подросткам в Королеве расскажут о правилах езды на самокатах и скутерах в рамках социального рейда «Мобильная безопасность», сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Во всей Московской области, в том числе в Королеве, с 26 апреля по 30 мая проводится социальный рейд «Мобильная безопасность».

«С наступлением весенне-летнего периода подростки начинают активно передвигаться на самокатах, велосипеда, электроскутерах и другом электротранспорте. Зачастую они передвигаются по дорогам общего пользования без средств защиты, нарушая правила. Поэтому именно подростки попадают в группу риска и получают травмы на дорогах», - сказал Адамов.

В прошлом году на территории Московской области зарегистрировано более 50 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мобильного транспорта.

Во время поведения рейда инспекторы ГИБДД расскажут подросткам и их родителям о правилах использования вело- и мототранспорта и средств индивидуальной мобильности, напомнят о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдать.

Инспекторы проведут беседы, встречи, брифинги, занятия, раздадут памятки. А также разместят информацию в социальных сетях и проведут селфи-акции.