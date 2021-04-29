РИАМО - 29 апр. Мотофестиваль в Москве пройдет не 1-2 мая, как планировалось ранее, а 19-20 июня, гостей ждут на Ходынском поле, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Москвичей попросили быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, беречь себя и окружающих.

В столице продолжает расти интерес к мотокультуре. В конце прошлого года в центре столицы прошел мотопробег в честь закрытия сезона. Участники двигались по традиционному маршруту - по Садовому кольцу.

За последние 10 лет число зарегистрированных в Москве мотоциклов выросло до 101 тыс. транспортных средств. При этом число аварий за это время снизилось вдвое, как и число погибших.