РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В подмосковных Люберцах на экоакции «Вода России» приведут в порядок около 15 км береговой линии рек Македонка и Пехорка, сообщил куратор муниципального ЦУР, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В Люберцах в четверг проходит первый этап акции «Вода России». В рамках нее планируют убрать около 3 км береговой линии от мусора.

«На реке Пехорке у нас традиционно тренируются наши спортсмены на байдарках и каноэ. Также тут отдыхают жители. В рамках экологической акции «Вода России», первый этап которой проходит сегодня, всего уберем порядка 10 км берега реки Пехорки и 5 км берега реки Македонки. Всего будет три этапа», - сказал Терюшков.

Также мусор собирают и с воды - на лодках при помощи сачков. Кроме того, опилили ветки деревьев, свисающие в воду.

В акции также принял участие глава округа Владимира Ружицкий. Он отметил, что очень важно сохранять чистоту и красоту рек и берегов, не мусорить.

На месте акции выдают необходимый инвентарь. После всех участников угостят горячим чаем с лепешками и пловом.

Удобнее всего к месту проведения акции подъехать с улицы Жуковского. Координаты места проведения акции: 55.651827, 37.970070.