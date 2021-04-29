РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В подмосковном Подольске в субботниках приняли участие более 500 сотрудников МУП «Водоканал», они убрали мусор на площади 325 тыс. кв м, отмыли фасады и цоколи 160 строений, покрасили около 3 тыс. м бордюрных камней и заборов, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Водоканала» приняли участие в субботниках и провели генеральную уборку на территориях объектов компании. Уборка мусора, листвы, сухих веток и облагораживание территорий проходили на всех объектах предприятия. Несмотря на то, что чистота на территориях «Водоканала» поддерживается постоянно, уборка после зимнего периода является обязательным ежегодным мероприятием.

В субботниках приняли участие более 500 сотрудников. Их обеспечили инвентарем, инструментами, механизмами и транспортом. Полностью убрали прошлогодний мусор на территории площадью 325 тыс. кв м, отмыли после зимы фасады и цоколи 160 строений, покрасили около 3 тыс. м бордюрных камней и заборов. Центральное здание МУП «Водоканал» украсил торжественный баннер, посвященный Дню Победы.

С апреля по май провели работы на водопроводных и канализационных участках, очистных сооружениях и насосных станциях, территории автотранспортного участка и остальных сооружениях предприятия.