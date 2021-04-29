РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. «Цветник Победы» в форме пятиконечной звезды обустроят возле Красногорского филиала Музея Победы 30 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

30 апреля в Красногорском филиале Музея Победы пройдет акция «Цветы Победы», начало в 12:00. Около музея появится новый цветник в форме пятиконечной звезды – гости мероприятия высадят петунии и бархатцы красно-оранжевых оттенков.

«Красная пятиконечная звезда – геральдический знак Красной армии. Она стала таким же знаменитым символом Победы в Великой Отечественной войне, как танк Т-34 или штурмовик Ил-2», – отметила заведующая филиалом Маргарита Иващенко.

Участниками мероприятия станут школьники, юнармейцы и ветераны. Старт акции даст торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. С приветственными словами к собравшимся обратятся представитель управления образования Светлана Воронова, директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун и заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Завершится мероприятие исполнением песни «День Победы».