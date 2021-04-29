РИАМО - 29 апр. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 3215 новых случаев инфицирования коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 090 149 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

В Москве продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Бесплатные прививки делают в поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Процедура длится около 40 минут.

Ранее в столичном метро усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

В целом по России за минувшие сутки выявили 9 284 новых случая заражения коронавирусом, скончались 364 Covid-пациента, выздоровели 8 442 человека.

Общее количество выявленных в РФ случаев заражения составило 4 796 557. Жертвами пандемии стал 109 731 человек, победили болезнь 4 419 540 человек.

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