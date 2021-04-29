РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Проблемы транспортной доступности поселка Новый в подмосковном Красногорске обсудили с жителями, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, администрации округа, компаний-перевозчиков провели встречу с жителями поселка 28 апреля. Темой стала работа общественного транспорта в населенном пункте.

Поселок расположен на удалении от транспортных магистралей округа. До станции МЦД-2 жителям приходится идти по необустроенной лесной дорожке мимо забора госпиталя имени Вишневского. Автобусы, обслуживающие поселок, ходят нерегулярно. Гражданам приходится длительное время ожидать транспорт, из-за этого они часто опаздывают на работу и учебу.

«Основной вопрос встречи – транспортное обслуживание поселка Новый. Данный поселок обслуживают три маршрута – два смежных межрегиональных маршрута №№568 и 568К, которые следуют до станции метро «Тушинская», и 891 автобус до микрорайона Чернево», – сказал начальник отдела транспорта и связи администрации муниципалитета Роман Савченков.

По его словам, у жителей возникли вопросы по соблюдению расписания автобусами. Недовольны они и самим расписанием, согласно которому в часы пик запланировано маленькое количество рейсов.

«Сколько раз было, что автобус не шел, и мы оказывались вынуждены идти до «Липовой аллеи» пешком. А дорога для этого совершенно не предназначена. Нет тротуара, нет освещения. Идешь через лес в темноте. Или зимой на морозе ждали по 40 минут», – подчеркнул участник встречи.

Савченков пояснил, что цель встречи – зафиксировать жалобы и вопросы жителей.

«Дальше уже будем отрабатывать на своем уровне. Мы, как администрация – с «Мострансавто» по поводу маршрута №891. А Минтранс – с представителями компаний «Стартранс» и «Автолайн», – добавил Савченков.

При этом начальник отдела транспорта и связи отметил, что жалобы жителей оправданы, но в последнее время ситуация улучшилась. Серьезные перебои в движении транспорта случались зимой.

«Контракт с «Мострансавто» на обслуживание маршрута №891 заканчивается в конце текущего года. Будем рассматривать какие-то изменения на следующий год, отталкиваясь, в том числе, от результатов встречи», – заключил Савченков.