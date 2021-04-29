РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. Музей войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи наладит сотрудничество с военно-техническим музеем Черноголовки, посвященном истории гражданской, военной и специальной техники СССР и других зарубежных стран с конца ХIХ века до наших дней, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев 28 апреля встретился с коллективом единственного в Европе музея ПВО. Он курирует военно-технический музей в Черноголовке.

«Я восстанавливаю военную технику времен Великой Отечественной войны. Приглашаю всех посетить наш уникальный музей. Мы договорились с коллективом о том, что будем сотрудничать. Нам есть, чем гордиться, что показать друг другу», — сказал Фомичев.

Специалисты музея ПВО смогут поделиться своим богатым опытом с коллегами из Черноголовки. Также возможны сотрудничество в совместной поисковой работе, обмен экспонатами, организация экскурсий в военно-технический музей для ветеранов микрорайона Заря.

Уникальный музей войск ПВО открылся в бывшем военном городке Заря в 1978 году. Его экспозиция насчитывает почти 17 тыс. экспонатов, из которых около 400 — реальные образцы боевой техники. Выставка отражает развитие войск ПВО от их зарождения при Николае II и до наших лет.

По словам директора музея войск ПВО Юрия Кнутова, самое главное для них — собирание подвигов советского народа, советского солдата, красноармейца и пропаганда этих подвигов среди молодежи.

«Чтобы современная молодежь воспитывалась на патриотических традициях и не уступала нашим дедам и прадедам, которые освободили нашу страну да и большинство стран Европы от фашистской чумы», — подчеркнул Кнутов.

После встречи с сотрудниками музея Фомичев возложил цветы к памятнику «Ожидание». Это единственный в России памятник офицерским женам. Он установлен в Заре в 2003 году. Фигуру молодой женщины с двумя детьми изваял заслуженный художник России, скульптор Андрей Балашов.