Предстоящие праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно. Интересно провести эти дни можно будет и в городе. Москвичи и гости столицы смогут сходить на большой концерт шоу StandUp, посетить Московский пасхальный фестиваль и посмотреть ретро-парад «Под знаменем победы». На экраны выйдет военная драма «Девятаев» и комедия «Прабабушка легкого поведения. Начало». Об этих и других событиях предстоящего уикенда — в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Большой концерт шоу StandUp

группа «Stand Up» ВКонтакте

Где: «Крокус Сити Холл», г. Красногорск, ул. Международная, д. 20

Когда: 30 апреля в 20:00

Стоимость: от 1500 рублей

В пятницу в «Крокус Сити Холле» состоится большой концерт шоу StandUp. Комики будут шутить о жизни, отношениях, спорте, женах и детях. В этот вечер на сцене: Руслан Белый, Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Евгений Чебатков, Павел Дедищев, Роман Косицын, Русал Чабдаров, Андрей Атлас, Артем Винокур и Виктория Складчикова. Билеты можно купить на сайте концертной площадки.

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Концерт Jazz Dance Orchestra

Где: «Яровит Холл Якиманка», г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25

Когда: 30 апреля в 20:00

Стоимость: от 1200 рублей

В Международный день джаза в «Яровит Холл Якиманка» выступит группа Jazz Dance Orchestra. Со сцены прозвучат знойные ритмы Бразилии, Кубы и Нового Орлеана, американский джаз, хиты поп-музыки, рок, хип-хоп и русский фолк. Билеты — на «Яндекс.Афише».

Праздничный концерт «Шедевры органной музыки»

сайт Московской консерватории

Где: Консерватория им. Чайковского, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13

Когда: 2 мая в 19:00

Стоимость: от 300 рублей

В воскресенье в Большом зале Консерватории им. Чайковского пройдет праздничный концерт «Шедевры органной музыки». Билеты можно купить на сайте площадки.

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Концерт комика Андрея Бебуришвили

страница Андрея Бебуришвили ВКонтакте

Где: бар «Техника безопасности», г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, стр. 10

Когда: 6 мая в 20:00

Стоимость: от 1500 рублей

В баре «Техника безопасности» 6 мая состоится концерт юмориста Андрея Бебуришвили. Концерт обещает быть смелым и местами провокационным. В продаже на «Яндекс.Афише» билеты от 1500 рублей.

Пасхальный концерт «Верую!»

Где: Зал церковных соборов храма Христа Спасителя, г. Москва, ул. Волхонка, д. 15

Когда: 6 мая в 19:00

Стоимость: от 800 рублей

В четверг, 6 мая, в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоится пасхальный концерт «Верую!» Программа будет наполнена душевными и духовными песнями в исполнении артистов и прославленных коллективов. Билеты — на сайте Ticketland.

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Концерт «Песни. Память. Война»

Где: Консерватория им. Чайковского, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13

Когда: 9 мая в 19:00

Стоимость: от 300 рублей

В Московской государственной консерватории им. Чайковского с 1 по 10 мая пройдет IX Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…» В воскресенье, 9 мая, зрителям представят программу «Песни. Память. Война». Билеты доступны для покупки на «Яндекс.Афише».

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Концерт группы «Мураками»

Где: клуб «16 тонн», г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Когда: 9 мая в 19:00

Стоимость: от 1200 рублей

В клубе «16 тонн» в воскресенье, 9 мая, выступит российская рок-группа «Мураками». Со сцены прозвучат хиты коллектива, которые принесли им широкую известность. Билеты еще в продаже.

СПЕКТАКЛИ

Моноспектакль Сергея Безрукова «И жизнь, и театр, и кино»

Где: Театриум на Серпуховке, г. Москва, ул. Павловская, д. 6

Когда: 30 апреля в 19:00

Стоимость: от 1500 рублей

Моноспектакль Сергея Безрукова — это автопортрет актера, сложенный из разных ролей, которые он сыграл в театре и кино. Зрители услышат стихи Ростана, поэзию Пушкина, стихи и песни Высоцкого и многое другое. Продолжительность — 2 часа без антракта. Билеты можно купить здесь.

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Опера «Кармен»

Где: МКЗ Зарядье, г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4

Когда: 1 мая в 19:00

Стоимость: от 5000 рублей

В субботу в Московском концертном зале «Зарядье» прозвучит всемирно известная опера Бизе в прочтении режиссера Максима Диденко. Билеты можно купить по ссылке.

Мюзикл «Джейн Эйр»

Где: Московский театр оперетты, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 6

Когда: 1 мая в 19:00

Стоимость: от 2100 рублей

«Джейн Эйр» — это музыкально-сценическое воплощение романа Шарлотты Бронте. На фоне готических декораций перед зрителями развернется трогательная история о преодолении невзгод и обретении счастья. Билеты — на сайте театра.

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Спектакль «Веселый солдат»

Анна Коонен Анна Коонен Анна Коонен 1 из 3

Где: Московский губернский театр, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 121

Когда: 2 мая в 18:00

Стоимость: от 500 рублей

В воскресенье на сцене Московского губернского театра состоится спектакль «Веселый солдат». В его основе — одноименная повесть Виктора Астафьева, который прошел всю Великую Отечественную войну простым солдатом. Главным героем становится сам писатель. Билеты — на сайте театра.

Балет «Пламя Парижа»

Где: Большой театр, г. Москва, Театральная площадь, д. 1

Когда: 4–6 мая в 19:00

Стоимость: в продаже остались билеты от 9300 рублей

На сцене Большого театра 4, 5 и 6 мая можно будет увидеть балет «Пламя Парижа» на музыку Бориса Афанасьева в хореографической версии Алексея Ратманского на основе первоначальной хореографии Василия Вайнонена. На фоне событий Великой Французской революции зрители увидят, как завязываются и переплетаются сложные любовные узы крестьян и дворян. Купить билеты можно здесь.

Большой театр. Викторина>>

ВЫСТАВКИ

Выставка «Под маской Венеции»

Где: музей-заповедник «Царицыно», г. Москва, ул. Дольская, д. 1

Когда:с 27 апреля по 29 августа

Стоимость: от 200 рублей

Выставка «Под маской Венеции» открывается в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Экспозиция посвящена венецианской культуре XVIII века. На выставке впервые представят более 100 произведений искусства из Фонда городских музеев Венеции (Fondazione Musei Civici di Venezia). Билеты — на сайте музея.

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Выставка «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987»

Где: Новая Третьяковка, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 10

Когда: с 27 апреля по 6 июня

Стоимость: взрослый — 400 рублей, льготный — 250 рублей, детский — 200 рублей

В Новой Третьяковке 27 апреля открылась масштабная экспозиция произведений советского искусства. Ее отправной точкой стал архив РОСИЗО, который включает в себя не только канонические образцы соцреализма, но и выдающиеся произведения 1920-1930-х годов. Всего на выставке 30 участников, 220 работ. Билеты можно приобрести на сайте галереи.

Ретропарад «Под знаменем победы»

Где: парк «Патриот», Московская область, Одинцовский г.о., 55-й км Минского шоссе

Когда: 1 мая с 12:00

Стоимость: от 350 рублей

Первомай в парке «Патриот» отпразднуют выставкой военной техники, ретропарадом и праздничным концертом. В параде примут участие около 20 единиц военной техники. Билеты — на сайте парка или в кассах на месте проведения.

ФЕСТИВАЛИ

Международный фестиваль Typomania

сайт мэра Москвы

Где: Музей Москвы, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2, стр. 1

Когда: с 1 по 16 мая

Стоимость: от 200 рублей

Международный фестиваль Typomania — это культурно-образовательный проект, который посвящен шрифту, типографике, моушн-дизайну и цифровому искусству. На выставке будет представлено около 400 работ, среди которых плакаты швейцарской студии, книги тайваньского дизайнера и работы графического и шрифтового дизайнера из Франции. Купить билеты можно на сайте музея.

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Московский пасхальный фестиваль

сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Где: МКЗ «Зарядье», г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4

Когда: 2 мая в 15:00 и 19:00

Стоимость: от 4000 рублей

В 2021 году пасхальный фестиваль проходит с 22 апреля по 17 мая. В его рамках Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст несколько концертов. В день Светлой Пасхи концерты пройдут в МКЗ «Зарядье». Билеты можно купить на сайте площадки.

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БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Открытие летнего сезона в Царицыно

сайт мэра Москвы

Где: музей-заповедник «Царицыно», г. Москва, ул. Дольская, д. 1

Когда: 1 мая с 10:00

Стоимость: бесплатно

В Царицыно начинается летний сезон – в субботу в большой пруд выпустят лебедей. В парке откроется танцевальная площадка, где будут проходить различные мастер-классы. Гости также смогут взять напрокат лодку.

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Гараж-сейл и «Гаражный кооператив»

Где: бар «Ровесник», г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, с. 1

Когда: с 1 по 3 мая

Стоимость: бесплатно

С 1 по 3 мая в баре «Ровесник» состоится глобальная распродажа от молодых и локальных брендов. Дизайнеры представят трендовую одежду, а диджеи обеспечат музыкальную поддержку.

Парад Победы

Где: г. Москва, Красная площадь

Когда: 9 мая в 10:00

В 2021 году отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого праздника в сердце столицы, на Красной площади, пройдет Парад Победы. Попасть на него можно только по специальным пригласительным билетам – их получают ветераны и высокопоставленные гости из других стран.

Однако в этот день москвичи традиционно собираются в местах, где можно стать частью великого праздника. Так, с Нижних Мневников техника поедет по Звенигородскому шоссе, свернет на Садовом кольце и проследует по Тверской-Ямской улице, переходящей в Тверскую – там они и сделают остановку.

Посмотреть можно будет и обратный маршрут – возвращаться техника будет, спустившись с Васильевского спуска, через Кремлевскую набережную, улицу Воздвиженка и Новый Арбат.

А вот пролет авиации хорошо виден с Большой Садовой улицы.

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Салют в честь Дня Победы

Где: г. Москва

Когда: 9 мая в 22:00

Стоимость: бесплатно

В воскресенье, 9 мая, в столице празднование Дня Победы завершится салютом. Увидеть его можно будет минимум с 15 точек, среди которых Поклонная гора, Воробьевы горы, ВДНХ, парк «Зарядье» и другие.

КИНО

Драма «Девятаев»

В российский прокат выходит военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев».

В фильме показаны события 1944 года, когда советские войска уже вели наступление, но враг еще был силен. По сюжету летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен, где ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо и продолжить войну на стороне врага или отправиться в концлагерь. В главной роли — Павел Прилучный.

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Комедия «Прабабушка легкого поведения. Начало»

На российских экранах также появится картина Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения. Начало». В фильме покажут историю о том, как Вова Рубинштейн переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. События происходят на фоне московской Олимпиады 1980 года.

В главных ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Марина Федункив, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян и другие.