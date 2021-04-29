РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Волонтеры пронесли 15-ти метровую георгиевскую ленту на бульваре Юности в Подольске, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии Дня Победы в Подольске проходит акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры и активисты молодежных общественных организаций пронесли по бульвару Юности 15-ти метровую георгиевскую ленту. Добровольцы раздали символ доблести, при этом объясняя, как правильно носить ленточку.

Акция продлится вплоть до 9 Мая. Волонтеры продолжат раздавать георгиевские ленты горожанам в преддверии праздника.