РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 апр. Центр помощи при ДТП может появиться в Щелкове в этом году, там будут оказывать информационно-правовую поддержку водителям, попавшим в аварию, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Подобные офисы уже работают в 7 округах Подмосковья. Такие учреждения позволят снизить нагрузку на органы Госавтоинспекции. Получив грамотную консультацию, участники ДТП смогут корректно оформить происшествие на месте.

Специалисты центров помощи при ДТП, связаться с которыми можно по телефону 112, консультируют водителей по фотофиксации и оформлению документов без участия ГИБДД. В центрах также оказывают и психологическую помощь, а для решения спорных ситуаций дежурит сотрудник Госавтоинспекции.