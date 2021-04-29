РИАМО - 29 апр. Монолитные работы проводятся на стройплощадке пешеходного моста через реку Яузу в столице в рамках создания транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы​.

«На базе станций метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии, а также остановочного пункта Рязанского направления МЖД, который в перспективе станет частью МЦД-3, продолжает формироваться транспортно-пересадочный узел. В рамках проекта возводится пешеходный мост через реку Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что монолитные работы проводятся со стороны станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что длина моста с витражным остеклением составит 85 м, он будет возведен из легких современных материалов. Сооружение позволит обеспечить пешую доступность метро для жителей Рубцовской набережной и прилегающих улиц.

Станцию «Электрозаводская» БКЛ открыли в декабре прошлого года. До окончания строительства Большой кольцевой линии станция функционирует в составе Некрасовской линии подземки.

Ранее Бочкарев сообщил, что строительство девяти новых мостов планируется завершить в Москве до конца 2024 года.

«Уже в этом году планируем завершить сооружение моста через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, четыре других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе – их строительство завершат в следующем году», - отмечал Бочкарев.