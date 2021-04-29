РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Поликлинику в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска планируют открыть в третьем квартале нынешнего года, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь smishkhozhev в комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета выразил недовольство тем, что поликлинику в микрорайоне еще не открыли.

«В настоящее время здание поликлиники передано застройщиком в муниципальную собственность. Министерством здравоохранения Московской области производится закупка оборудования и лицензирование поликлиники, сформировано штатное расписание. Начало работы поликлиники запланировано в III квартале 2021 года», - отметил представитель.

Поликлиника рассчитана на более чем 400 посещений в смену. Здание построили и ввели в эксплуатацию в 2020 году.