РИАМО - 29 апр. Аэропорт Шереметьево начнет тестировать в качестве эксперимента биометрическую идентификацию пассажиров осенью текущего года, пишет в четверг «Российская газета».

Пассажиры будут проходить на посадку в самолет без предъявления паспорта. Биометрическая идентификация будет действовать в двух зонах воздушной гавани.

Механизм идентификации будет защищен в соответствии с высокими стандартами безопасности с применением средств криптографической защиты информации.

Эксперимент проведут на самой современной в стране аэропортовой инфраструктуре.

«Потребуется установить дополнительное специализированное оборудование и выполнить доработку информационных систем для использования биометрии», – подчеркнул представитель аэропорта.