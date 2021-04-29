РИАМО - 29 апр. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов поздравил сотрудников местной подстанции скорой помощи с профессиональным праздником и обговорил детали предстоящей реконструкции ее помещений, сообщили в пресс-службе главы городского округа.

«Работник скорой медицинской помощи – человек уникальной профессии, он должен в кратчайший срок принять решение, от которого зависят жизни людей. Именно вы в период пандемии коронавирусной инфекции первыми оказались в «красной зоне», выезжая на вызовы наших жителей. Благодарен вам за ваш профессиональный и самоотверженный труд. Вы с высоко поднятой головой справились с волной коварного вируса и продолжаете оставаться на передовой, качественно обрабатывая по 100-110 вызовов в день», – сказал Каторов.

Он отметил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание современной сети бригад скорой помощи.

«В ситуации с новой коронавирусной инфекцией необходимо действовать на опережение. При поддержке правительства Московской области и Мособлдумы в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» автопарк Центральной городской клинической больницы Реутова в этом году пополнился шестью новыми медицинскими машинами. Это позволило врачам стать более мобильными, теперь бригады быстрее добираются до пациента и отрабатывают больше вызовов на дом», – сказал глава Реутова.

Он уточнил, что для удобства работы медиков и ускорения обслуживания пациентов запланировано строительство подстанции скорой помощи в южной части Реутова, до конца текущего года там же будет завершено и строительство новой поликлиники на 750 посещений в смену.

«Еще раз благодарю всех, кто в тяжелые дни противостоял пандемии, кто честно продолжает нести ежедневную вахту помощи нашим жителям, кто проявляет настоящий героизм в своей работе», – подытожил Каторов.

День сотрудников скорой медицинской помощи официально утвержден в 2020 году и отмечается 28 апреля. Прошедший год стал тяжелейшем для всех, бригады скорой помощи Реутова выезжали на вызовы десятки тысяч раз.