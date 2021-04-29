РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове задержали 33-летнего жителя Владимирской области, подозреваемого в краже с чужой банковской карты более 118 тыс. рублей, сообщили в УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть полиции поступило заявление от местной жительницы о хищении более 118 тыс. рублей с ее банковской карты.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Злоумышленник признался полицейским, что позвонил потерпевшей на телефон под видом покупателя детской кровати по объявлению, размещенному на сайте по продаже товаров и услуг. Он попросил сообщить реквизиты банковской карты для перевода денежных средств за товар, а затем пин-коды из СМС-сообщений, которые пришли ей на телефон. Женщина трижды сообщила информацию, чем помогла аферисту списать с ее карты денежные средства на указанную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.