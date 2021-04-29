РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 апр. На мемориале Славы в Королеве почистили и заправили газом Вечный огонь, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Это особенный символ и гордость. Для того, чтобы Вечный огонь горел днем и ночью в честь памяти павших героев, ему необходимы профилактические работы.

Специалисты газовой службы «Проект - Сервис Групп» произвели заправку газгольдера и замену подводящих подводок к горелке. Также совершили полный комплекс работ по проверке работоспособности всех элементов подачи газа и регулировки давления. Такие работы проводятся регулярно, в зимнее время заправка топливом производится чаще, в летний период реже.

Основная проблема, с которой сталкиваются специалисты при обслуживании оборудования, - это ликвидация мусора, который обнаруживается не только у горелки и звезды, но и в шахтовом отделении.

Также в канун празднования Дня Победы будет произведена внеплановая проверка и уборка комплекса.