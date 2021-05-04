В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее задач – реорганизация промзон, так называемого «ржавого пояса» столицы, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится территория бывшего завода железобетонных изделий и труб в промзоне № 40 «Фили».

Городской кластер вместо завода

Завод железобетонных изделий и труб (ОАО «МЖЗБИиТ») начал свою работу в 1956 году. Он был создан на основе двух промышленных заводов. На нем производили различные конструкции для зданий и инженерных сооружений. В начале 2000-х завод приостановил свою деятельность, а его территория пришла в неудовлетворительное состояние.

Территория бывшего завода железобетонных изделий и труб в районе Филевский Парк реконструируется с 2019 года. Общая площадь участка под застройку – 32 гектара. Территория ограничена Новофилевским проездом, Большой Филевской улицей, проектируемым проездом 2017 и берегом Москвы-реки.

На месте бывшей промзоны уже возводится жилой комплекс «Береговой» – реализацией занимается инвестор АО «Главстрой». Проект предполагает создание городского кластера с комплексной инфраструктурой для современной жизни: на территории должны появиться детские сады, школы, поликлиника, парковки, магазины, рестораны и прочее. Вторую очередь жилого комплекса начали строить весной 2021 года.

По данным Москомстройинвеста, на этом этапе появятся шесть социальных объектов. Пять из них сформируют современный образовательный кластер, состоящий из двух школ на 1 100 и 650 мест и трех детских садов на 150, 100 и 50 человек. В очередность второго этапа входит строительство поликлиники на 250 посещений в смену, а также спортивного комплекса и бассейна.

«Кроме возможности обеспечить горожан дополнительными жилыми площадями, реорганизация промзон включает строительство социальных объектов, дорог, парковок и организацию рабочих мест», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

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Европейский парк и набережная

Директор по производственной системе АО «Главстрой» Алексей Христофоров считает «Береговой» одним из самых масштабных проектов в рамках программы развития Москвы-реки и набережных. Особое внимание при строительстве уделено зоне отдыха: вдоль реки обустроят прогулочную набережную длиной 1 350 метров. Ее оборудуют велосипедными и пешеходными дорожками, скверами, детскими и спортивными площадками. Всего зона отдыха у воды займет 3,4 га.

В основу проекта легли концепции всемирно известных парковых комплексов, созданных на месте бывших промзон с железной дорогой – на территории «Берегового» сохранились железнодорожные рельсы, проложенные более полувека назад. По словам Христофорова, они станут особенностью будущего парка.

«Фрагмент путей мы отреставрируем, сделаем их органичной частью паркового пространства и музеем под открытым небом», – объясняет инвестор в интервью порталу Стройкомплекса Москвы.

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«Попали прямо в цель»

пресс-служба АО «Главстрой»

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков утверждает, что территория бывшего завода железобетонных изделий имеет хорошее расположение. По его мнению, у нее есть хороший потенциал для комплексной застройки.

«Застройка промзоны ведется в непосредственной близости от Кутузовского проспекта, района Москва-Сити. Также престижности добавляет непосредственная близость к Москва-реке. В условиях, когда ограничена точечная застройка, на подобных территориях есть возможность подходить к застройке комплексно», – объясняет эксперт.

Чирков также отмечает, что реорганизация промзон – изначально выигрышная идея. Как правило, территории бывших промышленных предприятий находятся в запустении и не представляют ценности для населения.

«Территории промышленных зон в Москве – обычно самые неблагоустроенные. Их освоение не вызывает сильного противостояния жителей района», – говорит эксперт.

По мнению экс-директора по продажам компании Sky Apartments Дмитрия Олейника, квартиры в данном жилом комплексе будут пользоваться спросом. Территория ЖК и современная инфраструктура будут хорошо привлекать новых покупателей.

«Сейчас есть тренд покупать жилье рядом с рекой: очень многие (особенно представители бизнес-класса) к этому стремятся. Более того, данный район находится довольно близко к центру. С этой точки зрения инвесторы попали прямо в цель», – объясняет Олейник.

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Трудности реализации

пресс-служба компании АО «Главстрой»

Через Москву-реку планируют возвести мост, который соединит Карамышевскую набережную с Береговым проездом. Для подъезда к новому району на нем построят съезды. Максим Чирков считает, что создание новых дорог может повлечь за собой ряд неудобств.

«Это может вызвать пробки на близлежащих трассах. А также, вследствие расширения существующих дорог, может произойти ухудшение условий жизни других домов района», – объясняет Чирков.

Помимо этого, проблемой может стать несоответствие других видов транспорта будущей плотности застройки. Эксперт отмечает, что транспортная система Москвы проектировалась с учетом низкой плотности населения в подобных районах.

«Отдельной проблемой является ограниченность территории Москвой-рекой. Из районов подобного масштаба необходимо предусмотреть большое количество выездов», – добавляет Чирков.

Алексей Христофоров отмечает, что сложностью в реализации проекта является также наличие зданий, ранее входящих в состав промзоны. В настоящее время они подлежат сносу и замене.

«Это усложняет и удлиняет процесс подготовки стройплощадки, что иногда требует от девелопера значительных усилий еще до этапа котлована», – объясняет Христофоров в интервью порталу Стройкомплекса Москвы.

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Вне конкуренции

пресс-служба АО «Главстрой»

Рядом с ЖК «Береговой» находятся еще несколько подобных жилых комплексов: «Фили Град», «Сердце Столицы», Headliner. По мнению Дмитрия Олейника, новый проект может составить достойную конкуренцию уже существующим комплексам.

«Цена у квартир в «Береговом» конкурентная. Более того, у него есть существенный плюс – привлекательная и трендовая инфраструктура», – отмечает эксперт.

Помимо этого, преимущество «Берегового» составляет близость к офисам «Москвы-Сити». По мнению Олейника, там сейчас наблюдается рост количества офисных объектов и, как следствие, увеличение запросов на жилье рядом.

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