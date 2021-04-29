РИАМО - 29 апр. Адекватность затрат на переезд госслужащих из центра Москвы призвал оценить заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, он подчеркнул, что «это большие деньги», сообщает Федеральное агентство новостей.

«И вот сейчас, выбирая между тем, чтобы их истратить, например, на социальные программы, на ту же самую медицину и образование, и переездом пусть даже в благих целях, чиновников в какие-то другие места, конечно, государство делает выбор в пользу первого», — сказал Медведев.

Политик добавил, что до сих пор считает разгрузку столицы необходимой. Проект новой Москвы также возник из-за этого.

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