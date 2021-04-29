РИАМО - 29 апр. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая определила дополнительный срок проведения итогового сочинения – 12 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Дата написания сочинения перенесена с 5 на 12 мая. Сочинение будут писать те выпускники, кто не сдал или не явился на испытание в основной день.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо сочинения вправе писать изложение.

Большинство выпускников уже написали итоговое сочинение (изложение) 15 апреля.

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