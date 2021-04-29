РИАМО - 29 апр. Совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев считает, что стоимость авиабилетов будет увеличиваться в дальнейшем, а авиакомпаниям в кризисной ситуации нужно либо закрываться, либо неизбежно повышать тарифы на перевозки, пишет в четверг РБК.

Внуково является третьим крупнейшим аэропортом страны. В минувшем году на фоне коронакризиса его пассажиропоток снизился на 48%, до 12,6 млн человек. Отечественные авиакомпании также недосчитались 46% клиентов и закончили год с убытками на более 130 млрд руб. Это рекордная цифра для индустрии авиаперевозок в России.

«Средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом», — сказал Ванцев.

Он пояснил, что лизинговые платежи у авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, а рубль при этом потерял к доллару 15-20% своей стоимости. Также серьезно выросли затраты на керосин.

«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи. Есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — добавил Ванцев.

Внуково – международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Занимает третье место в России по количеству обслуженных пассажиров за год после аэропортов Шереметьево и Домодедово.

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