РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Железнодорожный переезд в районе станции МЦД-2 Аникеевка в подмосковном Красногорске временно закроют с 1 по 3 мая для ремонтных работ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В связи со срочными противоаварийными работами по демонтажу рельсошпальной решетки на главном пути в границах переезда и ремонта остановочной платформы Аникеевка железнодорожный переезд будет закрыт.

Время и дата проведения работ: с 12:00 первого мая до 12:00 третьего мая.

Железнодорожный переезд соединяет Волоколамское шоссе с рядом СНТ и улицей Панфилова в поселке Нахабино.