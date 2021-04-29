РИАМО - 29 апр. С 1 по 12 мая в сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы советской киноклассики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кинопоказы приурочены к Празднику Весны и Труда, а также ко Дню Победы.

Зрители смогут посмотреть ленту «Трактористы» режиссера Ивана Пырьева, фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Высота» Александра Зархи, «Дорогой мой человек» Иосифа Хейфица, «Франц+Полина», «Крылья», «Небесный тихоход» и ленту Сергея Бондарчука по одноименному произведению Михаила Шолохова «Судьба человека».​

Всего зрителей ждет 15 бесплатных киносеансов.

Кроме того, 9 мая «Москино» проведет специальный показ фильма «Белорусский вокзал» в обновленном кинотеатре «Художественный» в 18:00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Сеть кинотеатров «Москино» ежегодно проводит ретроспективы, фестивали авторского кино, киноклубы, а также встречи с режиссерами.

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