РИАМО - 29 апр. С 1 мая вертолеты Московского авиационного центра приступят к ежедневному мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях, облеты территории будут совершать до конца сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведение разведки с воздуха – очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации», – сказал Бирюков.

При обнаружении очагов возгорания пилоты сообщат об этом оперативным службам, после чего пожарно-спасательные подразделения немедленно отправятся на тушение.

«Сами вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте, и у спецтехники нет возможности проехать к нему», – добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что пилоты Московского авиацентра подготовились к работе в пожароопасный период заранее.