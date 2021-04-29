РИАМО - 29 апр. Арбитражный суд Московской области запретил ООО «Поля Подмосковья» совершать любые действия, связанные с рубкой и заготовкой лесных насаждений на двух участках в Клину, сообщили РИАМО в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

Суд вынес определение об обеспечении иска Рослесхоза к ООО «Поля Подмосковья» об истребовании из незаконного владения двух земельных участков в Клину.

В 2020 году компания начала вырубку лесных насаждений на участках, которые на публичной кадастровой карте имеют категорию «земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства, но при этом пересекают земли лесного фонда.

«Обращения жителей, комитета лесного хозяйства Московской области и администрации в правоохранительные органы не дали результат – в комитет лесного хозяйства Московской области поступила копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», – сказала председатель областного Комлесхоза Елена Казимир.

Для инициирования судебного разбирательства комитет обратился в адрес Федерального агентства лесного хозяйства.

«Ситуация была взята на особый контроль и комитет пошел иным путем. Все материалы для принятия решения об оспаривании возникновения прав были направлены в адрес Рослесхоза, так как полномочиями по обращению в суд наделено Федеральное агентство лесного хозяйства», – разъяснил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что в целях недопущения причинения имущественного ущерба РФ в рамках рассматриваемого дела комитет обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер. Арбитражный суд Московской области удовлетворил эти требования 27 апреля.

«Запретить ООО «Поля Подмосковья» совершать любые действия, связанные с рубкой и заготовкой лесных насаждений, в том числе привлекать третьих лиц для выполнения работ, связанных с рубкой и заготовкой лесных насаждений, совершать действия по отчуждению лесных насаждений на земельных участках с кадастровыми номерами 50:03:0060480:213 и 50:03:0060480:214», – говорится в решении суда.

По словам Казимир, Комлесхоз принимает участие в рассмотрении дела в качестве третьей стороны.

«Конечно, это еще не конец, но первый шаг сделан. Надеемся, первый из многих к возвращению таких спорных участков в земли лесного фонда области», – резюмировала она.